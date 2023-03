Lancement du livre de Lise Lapointe, fondatrice de Terranova Security, The Human Fix to Human Risk 

Lise Lapointe, la fondatrice de Terranova Security (qui se nomme aujourd’hui Fortra), dévoilait récemment son nouveau livre The Human Fix to Human Risk : 5 étapes pour promouvoir une culture de sensibilisation à la cybersécurité.

L’édition révisée et bonifiée de The Human Fix to Human Risk guide le lecteur dans l’élaboration d’un programme de sensibilisation à la cybersécurité adapté à ses besoins. Le cadre de sensibilisation à la cybersécurité en cinq étapes de Terranova Security, s’appuie sur plus de deux décennies d’expérience dans le secteur pour modifier les comportements et créer une culture organisationnelle de sensibilisation à la cybersécurité.

Lise Lapointe a consacré sa carrière au développement d’une culture organisationnelle sensibilisée à la sécurité partout dans le monde. L’entreprise qu’elle a fondée, Terranova Security, a lancé des programmes de sensibilisation à la cybersécurité personnalisés, qui corrigent les comportements humains à risque.

L’auteure s’est classée parmi les « 20 principales femmes en cybersécurité » selon IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique, et parmi les « 100 femmes entrepreneures les plus influentes au Canada » selon WXN.

Lise Lapointe est convaincue que, dans un contexte où le travail à distance et les nouvelles technologies ont transformé le paysage numérique et où les risques de sécurité se sont multipliés, une stratégie efficace en matière de cybersécurité passe par la création d’une culture de sensibilisation à la sécurité, dans les entreprises comme dans la société au sens large.

« Alors que le nombre de cyberattaques continue d’augmenter dans le monde entier, les services de sécurité sont soumis à une pression accrue », indique Lise Lapointe dans un communiqué. « J’ai écrit The Human Fix to Human Risk pour donner aux entreprises, aux institutions, les outils et la structure dont elles ont besoin pour mettre en place avec succès de solides programmes de sensibilisation à la sécurité en utilisant une méthodologie éprouvée et profondément humaine, de bout en bout. »

The Human Fix to Human Risk est disponible dès maintenant, en anglais et en français, sur Amazon.