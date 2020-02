Lancement d’Element AI Orkestrator

Catherine Morin - 11/02/2020

L’entreprise montréalaise Element AI, reconnue à travers le monde pour ses solutions propulsées par l’intelligence artificielle (IA), a annoncé mardi le lancement du logiciel Element AI Orkestrator.

Conçu pour les praticiens de l’IA et les équipes de technologie de l’information (TI), cet outil de planification du travail vise à aider les entreprises à optimiser leurs propres ressources informatiques.

Orkestrator permet notamment d’optimiser l’utilisation des grappes d’unités de traitement graphique (UTG), qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au traitement répétitif de données essentiel à l’IA.

Au fur et à mesure que les organisations mettent en œuvre leurs propres programmes d’IA, les besoins en puissance de calcul et en stockage augmentent pour faire face à des charges de travail plus lourdes basées sur les UTG, avec une gestion de plus en plus complexe, a expliqué Element AI par communiqué.

Avec Orkestrator, les professionnels peuvent créer des modèles pour supprimer une grande partie des tâches techniques nécessaires à l’utilisation efficace des UTG.

Ce processus aide les entreprises qui développent des solutions d’IA à augmenter leur productivité.

Element AI a initialement créé Orkestrator pour ses équipes internes de science des données et de recherche sur l’IA, a expliqué Ludwig Gamache, responsable des TI chez Element AI.

« Orkestrator est idéal pour les entreprises qui ont besoin d’une puissance de calcul supplémentaire pour traiter les solutions d’IA. Notre propre utilisation des UTG est supérieure à 90 % ; en utilisant l’outil Orkestrator, nous avons pu multiplier notre grappe par 36, tout en ne nécessitant qu’une augmentation minimale de notre personnel des TI », a-t-il précisé.

Le logiciel permet aux praticiens de l’IA de personnaliser leurs tâches en sélectionnant des UTG précis et en définissant des niveaux de priorité.

Des tableaux de bord en temps réel les aident à coordonner la gestion et l’entretien des grappes.

Une version en mode logiciel-service (SaaS) d’Orkestrator est offerte dès maintenant. Element AI prévoit lancer une version en ligne au printemps 2020.



Vidéo : Element AI

Tags: Eement AI Orkestrator