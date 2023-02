Lancement de la vitrine technologique du Centre d’expertise industrielle de Montréal

Le Centre d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) lançait la semaine dernière sa nouvelle vitrine technologique. Son objectif est de permettre de faire découvrir les solutions disponibles au Québec, de comprendre comment les outils numériques peuvent répondre aux besoins des manufacturiers et enfin, d’expérimenter différentes technologies à travers un parcours leur permettant de se projeter vers de petits changements ayant un impact sur leur productivité et leur performance organisationnelle. Elle présente un processus complet de fabrication et d’assemblage, allant de la programmation de la commande à l’assemblage final.

Le lancement s’est déroulé en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie,Pierre Fitzgibbon, de l’innovateur en chef au Conseil de l’innovation du Québec, Luc Sirois, du responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin et du maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa devant quelque 120 invités de marque réunis pour l’occasion.

« La vitrine technologique du CEI MTL est un exemple parfait de ce qui peut être mis en place concrètement pour préparer le secteur manufacturier québécois à l’avenir. Elle va aider nos entreprises à innover, à accroître leur productivité par l’automatisation, et à exporter davantage leurs produits et services », a affirmé le ministre Fitzgibbon.

La vitrine technologique du CEI MTL représente un investissement de plus de 1,5 M$ d’équipements et de logiciels, en grande majorité québécois, répartis sur 3500 pi2 et reproduisant une micro-manufacture intelligente qui expose une productivité « augmentée » intégrant les dernières innovations industrielles, précise le CEI MTL dans un communiqué..

« En tant qu’Innovateur en Chef du Québec, je suis heureux de constater l’approche créative qu’a utilisé l’équipe du CEI MTL dans la conception de sa vitrine technologique. Plus que de simples démonstrations, le parcours permet de faire des liens simples et efficaces vers les technologies numériques au Québec », a mentionné Luc Sirois lors de son allocution.

La vitrine technologique bénéficie du soutien financier de Développement économique Canada, du MEIE, de Siemens, de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement de Saint-Laurent. Les entreprises partenaires sont Siemens, Kinova, Vooban, Genius ERP, Intelligence Industrielle, Tervene, DeepSight, VKS, CadMicro et AMA.