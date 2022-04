Lancement de la Vitrine IA Québec

Renaud Larue Langlois - 13/04/2022

Le Forum IA Québec lance la Vitrine IA Québec, avec le soutien financier du ministère de l’Économie et de l’innovation, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi qu’avec l’appui de groupes de travail composés de divers représentants du monde de l’intelligence artificielle.

La Vitrine comporte deux volets. Elle met d’abord en lumière les multiples facettes de l’écosystème québécois de l’intelligence artificielle (IA), la septième force mondiale dans le domaine, selon le Global AI Index de Tortoise, et elle illustre en quelques clics ce qui le rend unique.

D’autre part, la Vitrine offre une multitude d’outils que les visiteurs peuvent employer afin « d’accélérer l’adoption et l’intégration de l’IA et faire en sorte que le Québec entier bénéficie des retombées économiques et sociales de l’IA ».

La Vitrine IA Québec comprend le répertoire des organisations québécoises en IA le plus complet réalisé à ce jour. Celui-ci met en relation les acteurs de l’écosystème de l’IA et permet aux visiteurs d’effectuer des recherches par critères ou mots-clés pour repérer, parmi plus de 700 organisations, les fournisseurs de produits ou services en IA capables de répondre à leurs besoins d’affaires.

On y retrouve par ailleurs le portail Export, un espace sécurisé où les entreprises peuvent partager de manière confidentielle leurs plans d’exportation avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires. Ils pourront ainsi mieux accompagner les entreprises en IA dans leurs efforts de commercialisation à l’étranger.

La Vitrine propose une première série d’études de cas. Elles présentent les solutions concrètes en IA que diverses organisations ont appliquées pour augmenter leur productivité ou innover davantage. Un moteur de recherche de financement en IA est par ailleurs offert. L’outil est propulsé par l’IA et conçu par Fundica, une entreprise d’ici.

