Lancement d’Amazon Music HD au Canada

Catherine Morin - 10/09/2020

Amazon annonce le lancement au Canada d’Amazon Music HD, un service de diffusion continue qui propose des millions de chansons en haute définition et en ultra haute définition.

La plateforme offre aussi un plus vaste catalogue de morceaux en audio 3D pour les utilisateurs de l’Echo Studio d’Amazon.

Selon Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, la haute définition permettra aux amateurs de musique d’entendre des chansons telles qu’elles ont été enregistrées à l’origine.

« Le lancement de ce service marque le début d’une nouvelle expérience d’écoute pour nos clients et l’industrie, indique-t-il dans un communiqué transmis à Direction informatique. Pour cela, nous avons allié la commodité de la diffusion en continu à l’émotion, à la puissance, à la clarté et aux nuances des enregistrements originaux. »

La compression de fichiers audio à des fins de diffusion numérique peut souvent faire disparaître certaines nuances musicales. Avec Amazon Music HD, le géant du Web souhaite des chansons sans perte de qualité.

Les morceaux en HD ont une profondeur de 16 bits et une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz, ce qui équivaut à la qualité d’un CD. Les pièces en ultra HD offrent une qualité supérieure à celle d’un CD, avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage atteignant 192 kHz.

La plateforme diffusera le son de la meilleure qualité possible selon l’appareil utilisé et les conditions du réseau. Amazon Music HD fonctionne sur la grande majorité des ordinateurs et appareils mobiles Android et iOS, ainsi que sur plusieurs télévisions et haut-parleurs intelligents.

Les différents plans d’abonnement au service commencent à 12,99 dollars par mois pour les nouveaux membres et à cinq dollars par mois pour les abonnés actuels d’Amazon Music.

Tags: Amazon