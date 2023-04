La technologie de SPARK Microsystems choisie par Platonum pour sa solution Deep Augment

SPARK Microsystems, une entreprise canadienne de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à ultra-large bande (UWB) de nouvelle génération, annonce que le fabricant suédois de montres Platonum a choisi sa technologie UWB pour fournir un flux de données en temps réel à très faible latence et à faible consommation pour sa première série de montres.

Platonum est la première montre au monde construite avec cette technologie et ces matériaux uniques qui gèrent tous les calculs à l’extérieur de l’appareil, ce qui permet d’atteindre des vitesses et une puissance de calcul quasi illimitées pour un contenu personnalisable diffusé directement sur la montre, indiquent les partenaires dans un communiqué

« La nouvelle montre Deep Augment de Platonum représente une véritable révolution dans le mode de vie des consommateurs et crée un nouveau segment de marché pour les montres de pointe », a déclaré Julie Delamarre, vice-présidente des ventes EMEA de SPARK Microsystems. « La montre Platonum est basée sur une ingénierie unique, ce qui en fait un produit visionnaire qui s’appuie sur les capacités de transmission de données à courte distance de la technologie UWB de SPARK. »

Selon SPARK, son émetteur-récepteur sans fil UWB à très faible consommation permet de créer une nouvelle catégorie d’applications de connectivité sans fil à courte portée, comme l’illustre la montre Platonum. L’émetteur-récepteur sans fil UWB de SPARK offre une efficacité énergétique et une latence meilleures que celles de Bluetooth Low Energy ou de ZigBee à des débits de données plus élevés, ce qui permet un flux de données ininterrompu ainsi qu’une mesure de distance et un positionnement précis.

« La technologie UWB de SPARK a été intégrée à la montre parce que ses capacités permettent de concrétiser la vision de notre produit », a déclaré Thomas Eriksson, fondateur et PDG de Platonum. « Ces capacités permettront à nos clients d’utiliser quelque chose d’unique et de sur mesure. »