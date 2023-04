La Suède choisit CGI pour le développement et la transformation numérique des services de son agence de la sécurité sociale

CGI vient de conclure une entente avec l’agence suédoise de la sécurité sociale, l’une des plus grandes autorités du pays, pour soutenir son programme de transformation stratégique des activités grâce au développement de systèmes numériques.

CGI collaborera avec l’organisme dans le cadre d’initiatives qui visent à moderniser ses opérations et à fournir un niveau de service accru aux citoyens en procédant à la transformation numérique des processus et des interactions clés. Il s’agit d’un contrat de deux ans évalué à 64,9 millions $ CA et comprend une option de prolongation pouvant aller jusqu’à deux ans.

L’agence de la sécurité sociale de Suède supervise des pans entiers du système de sécurité sociale au pays. Parmi eux, l’assurance maladie, la protection de l’enfance, et plus encore. L’agence est également un leader parmi les organisations publiques suédoises en matière d’efficacité de la prestation de services grâce à des systèmes automatisés, explique CGI dans un communiqué.

« Nous sommes heureux de collaborer avec l’agence suédoise de la sécurité sociale », a indiqué Torsten Strass, président des opérations pour la Scandinavie et le centre de l’Europe chez CGI. « Les systèmes et services que nous aiderons l’agence à développer toucheront la plupart des citoyens suédois à un moment ou un autre, créant non seulement une incidence positive pour l’agence, mais aussi pour la société suédoise dans son ensemble. »

Ce n’est pas la première fois que CGI décroche un important contrat dans le secteur public. Depuis 1976, l’entreprise a établi des partenariats avec plus de 2000 entités gouvernementales dans 15 pays.

CGI compte quelque 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde et elle offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle.