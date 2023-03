La Société québécoise des infrastructures choisit YULCOM pour la refonte de son site Internet

La Société québécoise des infrastructures (SQI) annonce l’octroi à la société montréalaise YULCOM Technologies d’un contrat de cinq ans pour la refonte de son site Internet.

YULCOM offrira ainsi des services professionnels de développement Web, dans le cadre de la refonte du site Internet de la SQI. Le nouveau portail web permettra à la SQI de répondre à l’obligation légale de migration des sites Web des ministères et organismes vers l’infonuagique, tout en respectant les nouvelles normes d’identification visuelle ainsi que les standards d’accessibilité du gouvernement du Québec.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d’infrastructure publique en assurant une planification, une réalisation et un suivi rigoureux des projets et aussi de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des ministères et des organismes en leur fournissant des services de construction, d’exploitation et de gestion immobilière.

« Toute l’équipe de YULCOM se félicite d’avoir remporté cet appel d’offres. Ce contrat nous permet de consolider notre position de fournisseur des entreprises et institutions publiques du Québec et du Canada », affirme Youmani Jérôme Lankoandé, Président Directeur Général de YULCOM dans un communiqué.