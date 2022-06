La recherche de fournisseurs de solutions technologiques simplifiée

Renaud Larue Langlois - 03/06/2022

L’Association québécoise des technologies (AQT), un réseau d’affaires qui promeut le développement et le rayonnement du secteur des technologies québécoises, lançait la semaine dernière un nouvel outil pour aider les entreprises à trouver en quelques clics des solutions technologiques et des services numériques québécois.

Le catalogue en ligne technoduquebec.net a été développé par l’AQT avec la collaboration du gouvernement du Québec. Il s’agit d’une plateforme transactionnelle qui permet à ses utilisateurs de trouver rapidement et facilement des fournisseur offrant des solutions technologiques et des services numériques répondant à leurs besoins d’affaires dans leur région

Le site permet aussi de raffiner la recherche par mots-clés, par secteurs d’activité, par ville ou par région administrative du Québec. Il permet même de trouver des entreprises offrant tous leurs services en français. Le site comporte des fiches détaillées pour chacune des entreprises, ce qui permet aux utilisateurs de la plateforme de choisir des fournisseurs potentiels et d’entrer directement en contact avec chacun d’eux.

Selon l’AQT, en plus de favoriser l’achat local et d’avoir des avantages compétitifs, choisir un produit ou service provenant d’une Techno du Québec c’est être servi dans votre langue par des équipes spécialisées qui comprennent bien votre culture et vos défis.

« Le Québec regorge d’entreprises dans le domaine des technologies et du numérique qui fournissent désormais les quatre coins du monde de leurs services de pointe et leurs solutions innovantes. Cet avantage comparatif doit être cultivé afin de permettre à tous les secteurs d’en bénéficier. À travers Techno du Québec, nous avons voulu rendre cette expertise accessible et surtout visible partout au Québec afin de favoriser l’achat local et participer collectivement à une relance économique qui profite à tous », a indiqué Nicole Martel, présidente-directrice générale de l’AQT dans un communiqué.

Lire aussi :

Stéphane Garneau de Micro Logic décroche le Prix PDG de l’année AQT – IQ

Plus de 7,5 G$ de Québec pour « inventer, développer, commercialiser »

Telus investira 11 G$ et créera 7 000 nouveaux emplois au Québec

Tags: AQT