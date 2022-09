La québécoise Outreach Robotics met les drones au service de la conservation de la flore

En collaboration avec National Geographic, Investissement Québec, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Mitacs, Createk Design Lab, l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation technologique (3IT), l’Université de Sherbrooke, National Tropical Botanical Garden (NTBG), Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Plant Extinction Prevention Program (PEPP) et l’État d’Hawaï – Division des forêts et de la faune sauvage, Outreach Robotics a mis au point une méthode unique pour échantillonner des plantes auparavant inaccessibles et faciliter la préservation des espèces florales menacées.

Outreach Robotics (anciennement DeLeaves) œuvre dans le développement d’outils aéroportés pour effectuer des tâches en contact et interagir avec des environnements difficiles d’accès. Elle est notamment reconnue pour l’outil DeLeaves qui fournit une nouvelle façon d’échantillonner les arbres à l’aide d’un drone.

La société travaille avec des entreprises agricoles et forestières de premier plan et des organismes de recherche à travers le monde pour permettre l’échantillonnage de plantes et d’arbres auparavant inaccessibles. Sa nouvelle technologie, le Mamba, a le potentiel de révolutionner le travail pouvant être effectué avec un drone, affirme-t-elle dans un communiqué.

Outreach Robotics souhaite maintenant utiliser sa technologie unique au monde pour amener la robotique à un autre niveau.

Le Mamba sera donc utilisé pour compléter le cycle de vie de la conservation des organismes situés dans des zones difficiles d’accès, de la localisation à la collecte, puis à la culture et à la transplantation. Il permet ainsi d’assurer la survie d’espèces végétales en voie d’extinction.

Qualifiant le Mamba de « révolutionnaire », le spécialiste des drones du NTBG, Ben Nyberg, affirme « cela nous permet d’atteindre des espèces en danger critique d’extinction qui n’ont que quelques individus restants. Cela peut faire la différence entre l’extinction et la survie. »

Il s’agit, selon Outreach Robotics, du premier système aérien capable d’échantillonner des plantes dans des zones difficiles à atteindre. En instance de brevet, le produit a récemment été testée sur les falaises d’Hawaï, où des graines et boutures de plusieurs espèces indigènes gravement menacées ont été collectés avec succès, dont les espèces extrêmement rares Lysimachia iniki et Isodendrion pyrifolium qui poussent sur des falaises abruptes autrement inaccessibles. Ces échantillons survivent actuellement dans les installations du NTBG.