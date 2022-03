La puce M1 Ultra d’Apple est deux puces M1 Max réunies

Tom Li - 10/03/2022

Le nouveau système sur puce M1 Ultra d’Apple a volé la vedette lors de l’événement Apple du 9 mars dernier.

Le système M1 Ultra est muni du double du nombre de processeurs et de cœurs graphiques que le M1 Max sorti en 2021. L’ensemble contient 114 milliards de transistors 5 nm de TSMC, le plus grand nombre dans un processeur grand public. Pour obtenir ces spécifications, Apple a connecté ensemble deux puces M1 Max via une interconnexion « UltraFusion ».

Apple affirme que cet interposeur forme une autoroute de données interprocesseurs de 2,5 Tb/s avec des pénalités de latence minimales.

Les 20 cœurs de la puce sont répartis en 16 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Selon Apple, le processeur est 90 % plus rapide en termes de performances parallèles que l’Intel Core i9-12900K.

De plus, Apple affirme qu’à plein régime, le M1 Ultra est 90 % plus rapide qu’un Mac Pro équipé avec un processeur Intel Core à 16 cœurs.

