La puce 4004 d’Intel a 50 ans

Tom Li - 18/11/2021

Bien qu’ils n’existent que depuis 50 ans, les microprocesseurs sont devenus l’épine dorsale de la société moderne, et leur influence ne devrait qu’augmenter à partir de maintenant.

Compte tenu de son importance, c’est l’occasion de réfléchir sur la 4004, la puce qui a tout déclenché.

La 4004 est née d’un partenariat entre Intel et la société japonaise de calculatrices Busicom.

En 1969, Busicom a contracté Intel pour concevoir un microprocesseur pour une nouvelle calculatrice de bureau.

Avant cet accord, Intel s’occupait principalement du commerce de la mémoire.

Le projet a été confié à Ted Hoff et Stanley Mazor, qui ont ensuite été rejoints par Federico Faggin et Masatoshi Shima.

Faggin possédait l’expertise en semi-conducteurs qu’Intel recherchait, et Shima, un ingénieur de Busicom, a apporté son expérience pour accélérer le projet.

Le résultat de leur collaboration, le processeur 4004, est sorti deux ans plus tard et a relevé un certain nombre de défis dans la conception des processeurs.

