La prise en charge de Microsoft Exchange Server 2013 prendra fin en avril

Microsoft rappelle aux clients qu’Exchange Server 2013 atteindra sa fin de support le 11 avril. Après cette date, il n’y aura plus de correctifs, d’améliorations, de mises à jour de fuseau horaire ou de mises à jour de sécurité, et aucun soutien technique ne sera offert. La société conseille aux clients de passer à Exchange Server 2019 ou Exchange Online, et propose également des ressources pour aider à mettre hors service en toute sécurité les anciens serveurs Exchange Server 2013 après la migration.

« Exchange Server 2013 continuera à fonctionner après cette date, bien sûr », précise le rappel. « Cependant, en raison des risques énumérés ci-dessus, nous vous recommandons fortement de migrer depuis Exchange Server 2013 dès que possible. Si vous n’avez pas commencé votre migration d’Exchange Server 2013 vers Exchange Online ou Exchange Server 2019, faites-le maintenant.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.