La pratique Oracle d’Alithya conclut une entente de 10 M$ US

Renaud Larue Langlois - 13/07/2022

Le Groupe Alithya, une entreprise de Montréal des secteurs de la stratégie et de la transformation numérique qui emploie 3 600 professionnels au Canada, aux États-Unis et à l’international, vient de conclure une entente d’une valeur anticipée de 10 M$ US avec un chef de file américain de l’assurance dentaire.

La société entend ainsi aider ce client Oracle existant à traverser d’importantes étapes de sa transformation numérique. L’entente d’une durée de deux ans et demi est déjà commencée.

Le mandat comportera un projet de planification des ressources d’entreprise (ERP) d’Oracle Cloud incluant la mise en œuvre d’un système de paie, la gestion du changement et des formations dans le nuage afin d’assurer une adoption optimale de la technologie. La nouvelle entente fait suite à un projet de gestion de la performance d’entreprise (EPM) d’Oracle Cloud réalisé par l’équipe Oracle d’Alithya pour le compte de ce même client, a précisé Alithya dans un communiqué.

La pratique Oracle d’alithya a été maintes fois primée et l’entreprise figurait cette année parmi les finalistes dans la catégorie « Game Changer Award for ERP/EPM Service Delivery Partner of the Year » dans le cadre « Oracle Change Agents Awards ». Elle a également reçu le Prix d’excellence Oracle en 2016 pour un succès exceptionnel dans le domaine des mégadonnées.

« Cette entente constitue l’un des contrats les plus importants jamais octroyés à la pratique Oracle d’Alithya. Elle reflète notre excellente réputation à titre de partenaire Oracle et démontre le rôle de conseiller de confiance toujours croissant qu’Alithya tient auprès d’organisations de premier plan qui œuvrent dans de nombreux secteurs. Toute l’équipe a contribué à la signature de cette entente, qui nous permettra de favoriser une nouvelle fois la réussite de cet important client », a déclaré Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle chez Alithya.

