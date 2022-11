La police canadienne arrête un membre présumé du gang de rançongiciels LockBit

La police canadienne a arrêté un citoyen russe qui, selon elle, est l’un des opérateurs de rançongiciels les plus prolifiques au monde qui serait derrière le gang cybercriminel LockBit. Si cela est vrai, l’arrestation pourrait être un coup dur pour l’organisation.

Dans un communiqué de presse publié cette hier, la Plate-forme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) a déclaré que l’homme avait été arrêté le 26 octobre dans une ville ontarienne non identifiée à la suite d’une enquête menée par la Gendarmerie nationale française avec le soutien d’Europol, de la GRC et du FBI.

Le ressortissant russe de 33 ans aurait déployé le rançongiciel LockBit pour mener des attaques contre des infrastructures critiques et de grands groupes industriels à travers le monde, selon le communiqué. Il est connu pour ses demandes de rançon exorbitantes allant de 5 à 70 millions d’euros.

Cette arrestation fait suite à une action menée en Ukraine en octobre qui a conduit à l’arrestation de deux de ses complices, précise le communiqué.

Lors de l’arrestation, la police a saisi huit ordinateurs, 32 disques durs externes et 400 000 € en crypto-monnaies, a indiqué la police.

L’arrestation est importante, a déclaré Brett Callow, chercheur en menaces basé en Colombie-Britannique chez Emsisoft. « Les groupes de rançongiciels n’opèrent pas dans le vide – ils travaillent avec des courtiers d’accès, des blanchisseurs d’argent, etc. – et cette personne pourrait être une source précieuse d’informations qui entraînera l’arrestation d’autres personnes. De plus, cela pourrait bien être la fin de LockBit. L’opération est effectivement compromise et les autres cybercriminels ne lui feront plus confiance. »

Selon des chercheurs de BlackBerry, le rançongiciel LockBit a été impliqué dans plus de cyberattaques cette année que tout autre rançongiciel, ce qui en fait le rançongiciel le plus actif au monde.

Les victimes de LockBit paient une rançon moyenne d’environ 85 000 dollars, a déclaré BlackBerry, indiquant que LockBit cible les petites et moyennes entreprises.

LockBit a fait son apparition pour la première fois en septembre 2019. Depuis, il a évolué : LockBit 2.0 est apparu en 2021 et LockBit 3.0, la version actuelle, a été découverte en juin 2022 .

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.