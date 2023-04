La plateforme de musique en continu et de téléchargement haute résolution Qobuz débarque au Canada

Qobuz, une plateforme musicale originaire de France qui se présente comme la seule au monde à offrir à la fois un service de musique en continu et le téléchargement en haute résolution, est maintenant disponible au Canada, en français et en anglais. Selon Qobuz, ce qui différencie le service est une qualité sonore inégalée associée à un contenu éditorial local et international, riche et éclectique.

Fondée en 2007, Qobuz offre un catalogue de 100 millions de titres provenant de labels majeurs et indépendants. Ceux-ci sont disponibles en ligne et en téléchargement en qualité sans perte (lossless) ou Hi-Res « qualité studio » (24 bits jusqu’à 192 kHz). La plateforme est également très engagée dans la promotion de la création artistique et de la culture musicale locale, francophone et internationale. Les opérations canadiennes de la société seront dirigées à partir de Montréal.

« L’arrivée de Qobuz au Canada est l’occasion de faire rayonner les talents d’ici au sein d’une plateforme de haute qualité qui a à cœur l’émergence et la découverte », souligne Vincent Lefebvre, Chef – Musique, marketing et partenariats de Qobuz au Canada. « Le choix d’avoir une équipe basée à Montréal illustre bien l’importance pour Qobuz d’offrir une vitrine aux artistes et artisans québécois et canadiens. Nous travaillerons étroitement avec les divers acteurs du milieu afin de développer des opportunités de promotion et de mise en valeur des contenus d’ici. Les abonnés de la plateforme pourront retrouver une offre locale sur mesure dans un environnement qui répond aux attentes technologiques et éditoriales des mélomanes en tout genre. »

Au sujet de l’arrivée de Qobuz au Canada, Neil Young, auteur-compositeur-interprète canadien de renom, a déclaré : « Le Canada aura le grand cadeau d’une écoute de qualité lors de l’ouverture de Qobuz ! »

Qobuz est disponible en version Studio et Sublime. La première permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble du catalogue Qobuz en qualité studio en illimité et à l’entièreté de son contenu éditorial exclusif. La version sublime donne accès à l’ensemble du catalogue Qobuz d’albums en qualité studio, disponibles en ligne et en téléchargement, en plus de remises exclusives sur les achats Hi-Res pouvant aller jusqu’à 60 %.

Les forfaits sont disponibles en format Solo, Duo et Famille à partir de 12,99 $/mois pour Qobuz Studio et 15 $/mois (sur une base annuelle) pour Qobuz Sublime. Le service est disponible en ligne via le web et par le biais d’applications mobiles pour les différentes plateformes.