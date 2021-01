La performance des entreprises passe par un virage numérique basé sur des solutions Web mobiles et collaboratives

- 24/01/2021

Par Philip Taylor, président-directeur général, Zea

Entre la conception en 3D d’un projet et sa réalisation, qu’elle soit destinée au secteur manufacturier ou à l’industrie de la construction, la réalité nous réserve presque toujours des surprises. Quand la conception se bute à la réalité de la gestion d’un projet en développement, les changements sont inévitables et peuvent même se multiplier tout au long de sa durée. Si l’évolution des technologies de l’information, notamment l’avènement du 3D, a amélioré la conception, la visualisation et la gestion des projets dans les domaines de la construction, du manufacturier et du design en général, plusieurs enjeux persistent.

Le plus important demeure sans contredit la collaboration nécessaire dans un projet entre plusieurs personnes en temps réel et en simultané. En effet, la multiplication des versions et l’addition des documents continuent d’affecter l’efficacité et la productivité des membres d’une équipe de projet.

La collaboration par la mobilité et le cloud

Or, il est maintenant possible d’accéder en ligne, en mode collaboratif et en tout temps, à des infrastructures technologiques performantes et sécuritaires qui accélèrent l’efficacité et la productivité des concepteurs et gestionnaires de projets 3D. Aujourd’hui, les technologies développées sur le web ont la capacité de générer des bénéfices pour les utilisateurs. Grâce à la mobilité et l’avènement du nuage, les entreprises ont maintenant accès en temps réel à des technologies qui leur permettent de gagner du temps, d’accroître leur agilité et leur flexibilité.

Pourtant, plusieurs d’entre elles tardent à négocier le virage numérique même si la pandémie a pour effet d’accélérer le rythme. Des entreprises de l’industrie lourde, qui utilisent par exemple la robotique pour leur production, n’ont pas effectué leur virage numérique avec des solutions basées sur le web. Elles éprouvent donc des difficultés avec leur approche sur des solutions plus traditionnelles.

Pas étonnant alors de voir l’éditeur mondial de logiciels PTC acquérir Onshape, un fournisseur de service nuagique de conception assistée par ordinateur (CAO) au coût de 470 M $ voilà plus d’un an. Cette acquisition constitue un bel exemple de la transition inévitable de l’industrie vers le modèle SaaS (Software as a Service ou logiciel en tant que service). Même un géant comme IBM, avec 325 000 employés dans le monde, annonçait récemment un changement radical de son modèle d’affaires pour se concentrer sur le nuage, une décision saluée par les analystes.

Gain de productivité

Chez Zea, nous avons mis au point une solution technologique entièrement basée sur le web au bénéfice des entreprises qui cherchent à accroître leur efficacité et leur productivité en privilégiant le mode collaboratif en temps réel. Le fait d’être optimisé pour le web procure un avantage indéniable si l’on se fie aux plus récentes données. La vitesse de téléchargement est plus rapide, la versatilité de la solution permet de résoudre des problèmes que d’autres outils ne peuvent pas faire. Le système est collaboratif à partir de n’importe quel appareil. Et l’application sur le web, offre enfin une utilisation sur bureau, tablette et mobile en temps réel, et ce de n’importe où.

Selon une récente étude d’Amazon, le nuage permet de générer des économies à l’entreprise et d’optimiser ses coûts. Amazon Web Services (AWS) a constaté que ses clients épargnent environ 77 % de coût de serveur et utilisent 84 % moins d’énergie.

Alors que le marché pour la technologie du 3D de conception assistée par ordinateur était estimé à 5,5 milliards $ en 2018, il passera à 8,39 milliards $ en 2023 et à plus de 10 milliards $ en 2028, selon Statista aux États-Unis. Avec un tel essor, les solutions développées sur le web prendront de plus en plus de place et deviendront des incontournables pour les entreprises manufacturières, du secteur du détail, du design ou des services.

