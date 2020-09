La montréalaise Nuvei fait son entrée en bourse

Marie Pâris - 22/09/2020

La société montréalaise de solutions technologiques de paiement Corporation Nuvei (Nuvei) vient d’entrer à la Bourse de Toronto. Ses actions sont négociées à sa cote sous le symbole TSX : NVEI.

Le financement réuni dans le cadre du premier appel public à l’épargne (PAPE) et du reclassement de titres de Nuvei devrait permettre à la société de mobiliser 700 millions de dollars américains.

Il s’agit du plus important PAPE du secteur des technologies au Québec sur le plan des capitaux réunis et de la capitalisation boursière, et du plus important montant réuni par une entreprise de ce secteur inscrite à la Bourse de Toronto.

Fondée par le Montréalais Philip Fayer, Nuvei fournit des solutions de paiement aux marchands et aux partenaires de technologie et de distribution, au service de sociétés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

La société emploie plus de 780 personnes et offre ses services à environ 50 000 clients dans le monde. Nuvei prend en charge un grand nombre de modes de paiement locaux et alternatifs dans plus de 150 devises, avec le soutien de Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« Nuvei a été créée dans le but de connecter les propriétaires d’entreprises avec leurs clients, peu importe où et comment ils exercent leurs activités, en aidant les marchands à tirer parti de la technologie pour traiter des opérations de paiement sans heurts, explique Philip Fayer. Nous poursuivons notre croissance à l’échelle mondiale, fiers de représenter nos racines québécoises et de travailler en partenariat avec la TSX pour positionner notre société auprès des investisseurs sur la scène internationale. »

En date du 31 août, 211 sociétés du secteur des technologies étaient inscrites à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX. Leur capitalisation boursière s’élevait globalement à près de 289 milliards de dollars.

