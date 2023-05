La montréalaise Makila AI annonce un partenariat stratégique avec Inetum

Makila AI, une entreprise spécialisée en solutions d’analyse prédictive et de simulations de données et Inetum, une société européenne de services et de solutions digitales, débutent une collaboration stratégique permettant aux deux entreprises d’affirmer leur volonté d’accélérer le développement des solutions de pointe en intelligence artificielle (IA) en formant un écosystème innovant.

« Ce partenariat stratégique permet à Makila AI de poursuivre ses ambitions d’innovation, de croissance et de développement international », indique Layla Nasr, CEO de Makila AI dans un communiqué. « Nous nous sommes engagés à développer et à renforcer conjointement l’intégration de solutions centrées sur la gestion des ressources humaines qui implique le pilotage de la masse salariale et la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Nous comptons ainsi accompagner Inetum dans la valorisation des données de ses clients et les aider à atteindre leurs objectifs en matière de performance organisationnelle.

Comme l’explique l’entreprise, « ce partenariat s’inscrit dans le cadre du déploiement accéléré de nouvelles technologies répondant aux enjeux croissants des entreprises en matière de performance organisationnelle et de gestion du capital humain. Avec sa plateforme propulsée par l’IA, la solution Makila couvre à la fois les besoins de planification des ressources humaines, la projection des données RH et la simulation de scénarios futurs. L’extrême finesse d’analyse qu’offre la plateforme de Makila, constitue un puissant levier de performance et d’agilité qui permet d’anticiper les trajectoires RH, les besoins de formation et les compétences cibles ».

Makila AI conçoit et développe des solutions de simulations et d’analyse prédictive de données basées sur l’intelligence artificielle. Ses clients font appel à ses services pour les aider à orienter et planifier leurs décisions stratégiques en matière de gouvernance, de finances et de gestion de ressources humaines.