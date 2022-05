La marque Telus reconnue comme la plus digne de confiance au Canada

Renaud Larue Langlois - 02/05/2022

Pour une quatrième année consécutive, Telus est nommée marque de télécommunications la plus digne de confiance au Canada. Le titre est décerné dans le cadre de la huitième édition du rapport annuel sur l’indice de confiance Gustavson envers les marques (GBTI), a indiqué Telus dans un communiqué.

Le rapport indique que les consommateurs canadiens ont souligné la responsabilité sociale et l’intégrité de Telus de même que la confiance globale qu’ils portent à la marque. Telus figure aussi pour la toute première fois au classement Gustavson général des 20 marques les plus authentiques au Canada, se hissant au 12e rang parmi 402 entreprises.

L’étude a été réalisée en janvier 2022. Elle s’appuie sur l’opinion de 9 189 consommateurs canadiens à propos de 402 marques nationales et mondiales réparties dans 26 secteurs. La confiance envers une marque repose sur l’évaluation de cinq critères : l’authenticité de la marque, sa capacité, sa notoriété, sa promotion et la confiance globale envers la marque.

Cette reconnaissance de la Peter B. Gustavson School of Business de l’Université de Victoria s’ajoute à plusieurs autres récompenses récemment obtenues par Telus pour l’excellence de sa réputation et son engagement à accorder la priorité aux clients et aux collectivités.

Telus indique également que Brand Finance l’a désignée comme étant la marque de télécommunication affichant la valeur la plus élevée au Canada, avec une valorisation totale de la marque établie à 10,1 milliards de dollars en 2022. Une première dans l’histoire de l’entreprise!

Le public canadien a aussi récemment nommé TELUS comme fournisseur de services mobiles le plus respecté au pays pour l’excellence de son service à la clientèle et de son engagement communautaire. TELUS figure aussi au classement des marques de l’année 2021 selon la revue Strategy et a été reconnue par le Globe and Mail comme l’une des meilleures marques interentreprises pour son leadership en sociocapitalisme.

