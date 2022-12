La gestion des données, la durabilité et le calcul haute performance au premier plan d’AWS re:Invent 2022

Adam Selipsky, PDG d’Amazon Web Services (AWS), a lancé la deuxième journée de l’événement AWS re:Invent 2022 avec un discours liminaire qui a dévoilé une pléthore d’intégrations et d’innovations dans les vastes offres infonuagiques d’AWS.

Prenant la parole au Venetian à Las Vegas, Adam Selipsky a commencé par souligner les objectifs de durabilité d’AWS, réitérant l’engagement de l’entreprise à alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, et a annoncé qu’AWS visait à être positive pour l’eau d’ici 2030. L’entreprise réutilisera et recyclera l’eau utilisée dans les opérations directes et rendra compte chaque année de son efficacité d’utilisation de l’eau (EUA).

« Nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous faisons. Et cela inclut de travailler avec vous. Nous sommes déterminés à être inventifs et sans relâche, alors que nous nous efforçons de faire du nuage le moyen le plus propre et le plus économe en énergie pour gérer l’ensemble de votre infrastructure et de vos activités. » a-t-il déclaré.

L’adoption du nuage et la gestion des données ont également occupé l’avant scène dans le discours d’ouverture de M. Selipsky, qui a souligné la rentabilité, la rapidité, l’efficacité et la flexibilité des services infonuagiques pendant les périodes imprévisibles, et a souligné l’innovation parmi les partenaires adoptant le nuage.

Comparant « le vaste domaine des données » à l’espace, M. Selipsky a déclaré : « Tout comme l’immensité et la complexité de l’espace signifient que vous ne pouvez pas l’explorer avec une seule technologie, il en va de même pour les données ». Avoir les bons outils pour gérer cette échelle et cette variété de données, les intégrations pour combiner les données réparties sur différents endroits, ainsi que la gouvernance et les informations sur ces données est essentiel.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.