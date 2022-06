La France interdit les anglicismes dans le domaine du jeu vidéo

Renaud Larue Langlois - 02/06/2022

La France interdit l’usage officiel de divers termes anglais liés au domaine du jeu vidéo. L’interdiction émane de la Commission d’enrichissement de la langue française, un organisme du ministère de la Culture français.

Les autorités expliquent que le secteur du jeu est rempli d’anglicismes qui pourraient constituer une « barrière à la compréhension» pour les personnes peu familières avec le jeu. Elles affirment que le changement vise à permettre à la population francophone de communiquer plus facilement. Ainsi, l’État n’utilisera plus, dans ses communications officielles, des termes tels que « streamer », « pro-gamer » et « eSports ».

La Commission a donc recherché des sites Web de jeux vidéo et des magazines français pour trouver des termes français alternatifs. Elle a ensuite publié une liste d’une vingtaine de termes étrangers communément employés dans le domaine du jeu vidéo où elle propose des termes alternatifs français.

Ainsi, « streamer » est remplacé par « joueur animateur en direct », « pro-gamer » par « joueur professionnel » et « eSports » par « jeu vidéo de compétition ».

Bien que ce décret soit juridiquement contraignant pour les employés du gouvernement français, il ne restreint en rien l’utilisation des anglicismes pour les citoyens ou dans les publications. Il y a donc fort à parier que l’usage de ces termes demeurera.

Au sein de la communauté du jeu vidéo en France, les réactions sont mitigées. Ainsi, un joueur a manifesté son opposition dans un Tweet écrivant : « Je suis Français et je trouve cela absolument ridicule, personne n’utilisera jamais ces termes. Ce genre d’interdiction est totalement inutile ».

D’autres ont plutôt indiqué, dans une série de Tweets en réponse à un message de Eurogamer que les versions françaises des termes semblaient plus élégantes que leurs équivalents anglais.

De ce côté-ci de l’Atlantique, la mesure semble passée plutôt inaperçue et seuls des sites rapportant des anecdotes en ont fait mention

