La firme d’ingénierie WSP cible le filon des services-conseils numériques

Dominique Lemoine - 10/03/2022

La firme de services d’ingénierie WSP se concentrera davantage sur la commercialisation de services-conseils numériques auprès de clients dans le cadre de sa nouvelle stratégie de croissance interne et par acquisitions.

WSP, anciennement Genivar et dont le siège social est toujours situé à Montréal, est une firme de services professionnels, en particulier des services d’ingénierie, de consultation stratégique et de conception, pour des clients des industries du transport, des infrastructures, des sciences de la terre, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie et des ressources.

« Vu les rapides avancées en matière de technologies, WSP se concentrera davantage sur l’offre de solutions numériques pour ses clients et d’outils de pointe pour ses employés », affirme WSP, dans un communiqué.

Ainsi, au cours des trois prochaines années, en plus des services professionnels qu’elle propose déjà, WPS « développera ses services, secteurs et marchés clés où se trouvent d’importantes occasions de croissance, comme les services-conseils numériques, l’eau, l’électricité et les énergies renouvelables ».

WSP mentionne prévoir aussi s’équiper d’outils et de technologies numériques supplémentaires pour elle-même.

