La FCEI lance l’Académie de la cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises

Un programme de formation en ligne sur la cybersécurité destiné aux petites et moyennes entreprises canadiennes fait ses débuts aujourd’hui, des mois après son lancement

L’académie de la cybersécurité, une plateforme de ludification ouverte aux 95 000 membres de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), a été annoncée pour la première fois en mars et promettait d’être mise en service au printemps ou à l’été.

« Nous avons passé beaucoup de temps à discerner le contenu et à nous assurer que c’était le ton était le bon et que le contenu était digeste pour les propriétaires d’entreprise », a déclaré Mandy D’Autremont, vice-présidente des partenariats marketing de la fédération, en entrevue. « Nous voulions bien faire les choses. »

« Nous ne voulions pas publier quelque chose de précipité. »

Comme de nombreuses plateformes de ludification, les participants peuvent gagner des badges pour avoir suivi avec succès des sessions de formation. Les entreprises peuvent ensuite décider comment récompenser les meilleurs.

Comme incitation supplémentaire à jouer, la fédération offre un bonus en argent : chaque personne qui termine un cours est inscrite au tirage d’un prix de 10 000 $. Une personne dans chaque province et territoire est admissible à un prix de 500 $.

Pour un temps limité, la FCEI ouvre également l’accès aux non-membres, avec une adhésion temporaire gratuite pour leur permettre de suivre les cours de l’Académie de la cybersécurité.

Conçue avec l’aide de Mastercard et construite sur une plateforme d’apprentissage hébergée par Horizn de Toronto , l’Académie de cybersécurité de la FCEI débute avec quatre cours, Les bases de la cybersécurité, Détecter l’ingénierie sociale, Protéger votre entreprise contre la cybercriminalité et Que faire lorsque vous êtes piraté.

Au début de l’année prochaine, des cours sur la reconnaissance de la fraude et la gestion des problèmes avec les cartes de crédit seront ajoutés.

Chaque cours comporte cinq leçons, qui durent entre cinq et 10 minutes.

En annonçant le programme, la FCEI a déclaré qu’un sondage auprès des membres a démontré que seulement 11 % des répondants ont déclaré que leurs entreprises avaient offert une formation obligatoire en cybersécurité à leurs employés au cours de l’année écoulée. Huit pour cent ont offert une formation facultative.

L’académie propose également des modèles pour aider les entreprises à mettre en place un cadre de cybersécurité. Les modèles incluent comment créer une liste de contacts d’urgence et un plan d’intervention en cas d’incident, comment inventorier le matériel et les logiciels et comment créer une politique sur l’utilisation appropriée des médias sociaux.

Idéalement, a déclaré Mme D’Autremont, 20 % des entreprises membres de la fédération s’inscriront à l’académie.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.