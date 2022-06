La durabilité et le cyberrisque, les plus grands défis en 2022 selon des PDG canadiens

Lynn Greiner - 07/06/2022

Les résultats canadiens de l’étude mondiale 2022 de l’IBM Institute for Business Value intitulée « Own Your Impact: Practical Pathways to Transformational Sustainability » effectuée auprès des PDG publiés jeudi dernier dans le cadre de l’événement IBM Think de Toronto indiquent que les principaux domaines d’intérêt pour les entreprises ont changé au cours des douze derniers mois.

Plus de la moitié (56 %) des chefs de la direction canadiens considèrent la durabilité comme leur plus grand défi contre 31 % l’an dernier. C’est plus élevé que le chiffre global de 51 %. Et le sujet était en tête de la liste des forces externes qui auront un impact sur les organisations au cours des deux à trois prochaines années, tant pour les PDG canadiens que pour ceux du reste du monde. Les facteurs environnementaux se sont classés au troisième rang pour les Canadiens, 45 % des répondants l’ayant indiqué, comparativement à la quatrième place et à 39 % à l’échelle mondiale.

Au Canada, seul le cyberrisque, mentionné par 57 %, des répondants vient en tête de la durabilité sur la liste des défis. Fait intéressant, le groupe mondial dans son ensemble a classé le cyberrisque au troisième rang, à 45 %, suivi par la durabilité et la réglementation (50 %).

L’enquête a été menée auprès de 3 000 PDG dans plus de 40 pays au quatrième trimestre 2021 ; il y avait 75 PDG canadiens parmi les répondants.

« Je pense que la priorisation de la majorité des PDG canadiens autour de la durabilité est vraiment, vraiment importante », a déclaré Dave McCann, président d’IBM Canada, dans une entrevue accordée à IT World Canada. « L’autre chose qui m’a semblé vraiment intéressante, dans une perspective canadienne, était la corrélation avec la nécessité d’agir dans l’intérêt de l’entreprise. Et j’ai pensé que ce qui était vraiment intéressant, c’est le fait que ceux qui y accordent une grande priorité ne le font pas uniquement en raison de forces externes plus larges et du besoin, mais ils le font aussi vraiment en raison de l’opportunité de croissance commerciale pour eux, et près de la moitié d’entre eux [47 %] pensent qu’un plan de développement durable amélioré stimulera les résultats commerciaux, en termes de croissance commerciale pour eux »

Pour plus de détails. l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

