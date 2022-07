La Cour supérieure autorise une action collective contre Google

Renaud Larue Langlois - 08/07/2022

Une action collective initiée par Option consommateurs et le cabinet d’avocats Belleau Lapointe visant les pratiques de collecte de données personnelles à large échelle de Google au Québec vient d’être autorisée par la Cour supérieure du Québec

Option consommateurs, une association à but non lucratif qui a pour mission d’aider les consommateurs et de défendre leurs droits, reproche au géant de la technologie de ne pas avoir obtenu de consentement suffisant auprès des utilisateurs qui visitent des sites intégrant les outils de Google, tels que Google Analytics ou Google Ad Manager, ou qui utilisent des services qui ne nécessitent pas la création d’un compte, tels Google Search ou Google Maps.

L’association reproche aussi à Google de ne pas respecter la fonctionnalité « Interdire le suivi » des navigateurs web et de prétendre que la navigation privée assure une confidentialité au consommateur. « Dans ce contexte, Google devrait faire preuve de la plus grande transparence et informer la population, donner la possibilité d’un consentement express, affiché de manière manifeste. Actuellement, il n’y a pas de tel consentement requis », a indiqué à La Presse Alexandre Plourde, avocat et analyste d’Option consommateurs.

Option consommateurs estime par ailleurs que l’action concerne des millions de Québécois. Il s’agirait de personnes ayant navigué sur le web ou utilisé des services de Google depuis le 22 juin 2017.

Le but de cette action collective est d’obtenir le remboursement aux internautes québécois de la valeur de leurs données personnelles récoltées par Google. Elle demande également le paiement de 50 millions de dollars à titre de dommages punitifs, peut-on lire dans un communiqué.

