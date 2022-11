La Colombie-Britannique est la province canadienne avec la vitesse mobile médiane la plus élevée

Le rapport sur les performances du réseau du troisième trimestre d’Ookla a classé la Colombie-Britannique comme la province canadienne avec les vitesses médianes de téléchargement mobile les plus rapides.

Avec un débit médian de 69,48 Mbps, la Colombie-Britannique est passée de la troisième place le trimestre dernier à la première place, détrônant Terre-Neuve-et-Labrador.

L’Alberta et le Manitoba occupent toujours les deuxième et troisième places, dont les débits mesurés présentent des performances de réseau similaires depuis le dernier trimestre, atteignant respectivement 68,9 Mbps et 67,57 Mbps.

Fait intéressant, Terre-Neuve-et-Labrador est passée de la première à la septième place. Ookla a mesuré une vitesse de téléchargement médiane mobile de 47,60 Mbps au troisième trimestre 2022, bien loin du dernier trimestre lorsque le réseau de la province affichait un débit de 72,81 Mbps.

Avec une hausse à 64,8 Mbps, le Québec est arrivé juste devant l’Ontario, qui a légèrement glissé ce trimestre à 60,90 Mbps.

Parmi les régions évaluées par Ookla, les Territoires du Nord-Ouest avaient toujours les vitesses mobiles les plus lentes mesurées, à seulement 16,51 Mbps.

Dans l’ensemble, la vitesse médiane du réseau mobile du Canada a progressé de quatre places pour se hisser au 21e rang mondial, avec un débit de 70,73 Mbps.

Les trois principaux opérateurs affichent des vitesses de téléchargement solides. Telus et Bell se disputaient la première place avec une vitesse médiane de 76,03 Mbps et 73,30 Mbps, respectivement. Rogers était à la traîne à 59,86 Mbps.

Bell avait toujours les vitesses 5G les plus rapides au Canada à 144,73 Mbps, devançant Telus, qui avait 136,29 Mbps. Rogers était loin derrière à cet égard, atteignant 97,55 Mbps. Cela dit, Rogers est le seul opérateur à avoir investi massivement dans la 5G à bande basse, adaptée à la distance et non à la bande passante. Bell et Telus se concentrent sur les services 5G sur un spectre plus élevé qui offrent des vitesses de données plus rapides mais ont une portée plus courte.

Pour mesurer la cohérence du réseau, Ookla a mesuré le pourcentage d’échantillons de test de réseau qui était au-dessus d’un certain seuil. Pour ses rapports mobiles, ce seuil a été fixé à des vitesses de téléchargement minimales de 5 Mbps, la vitesse recommandée pour le streaming de vidéos HD, selon l’étude.

Rogers s’est classé première dans cette catégorie, bien qu’avec seulement 1,4 points de pourcentage de différence par rapport à Bell. Telus suit de près avec une cohérence à 77,8 %. Dans l’ensemble, les trois transporteurs ont obtenu des résultats similaires.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.