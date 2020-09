La Chaire pour les femmes en sciences et en génie reçoit du soutien financier

Marie Pâris - 30/09/2020

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada a annoncé un appui d’un million de dollars à la Chaire pour les femmes en sciences et en génie (CFSG).

A ce financement s’ajoutent celui de plusieurs partenaires et donateurs, dont la compagnie Hatch, GE Aviation, l’Association minière du Québec, le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, la Fondation canadienne FCSCJ et le Secrétariat à la condition féminine.

Par l’entremise de son Fonds Rio Tinto Aluminium Canada, Rio Tinto s’est en outre engagée à verser 250 000 dollars sur cinq ans à la Chaire.

Ces contributions permettront notamment à Eve Langelier, professeure au département de Génie mécanique de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire, de poursuivre les travaux amorcés ces cinq dernières années.

La Chaire a pour mission d’accroître la présence féminine en sciences et en génie (SG) avec des actions visant le recrutement, la rétention et la progression des femmes dans ces domaines via des activités, de l’école jusqu’au milieu du travail.

La Chaire intervient également auprès du cercle d’influence des femmes, comme le personnel enseignant. En parallèle, l’équipe de recherche documente l’avancement des femmes en SG et mène des études sur les difficultés qu’elles vivent et leurs choix de carrière.

Parmi les projets à venir, la Chaire compte notamment publier les résultats d’une recherche sur l’impact des stages coopératifs en SG sur l’engagement des étudiantes au cours de leurs études, offrir des ateliers interactifs et inclusifs pour le primaire et le secondaire animés par des étudiantes en génie, développer d’autres formations pour outiller les étudiantes et les professionnelles en SG et accompagner leurs milieux d’accueil, et enfin créer des manuels pour soutenir l’enseignement des contenus et démarches issus du domaine de l’ingénierie, pour le personnel enseignant et intervenant en sciences et technologies.

