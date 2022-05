La Caisse de dépôt et placement du Québec s’associe à Everstream

Renaud Larue Langlois - 06/05/2022

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), annonçait cette semaine un investissement de 150 M$ US (190 M$ CA) dans une facilité de financement de premier rang à Everstream Solutions, une société américaine de télécommunications par fibre optique pour les entreprises.

La CDPQ se joint à un groupe de banques et d’investisseurs institutionnels pour soutenir Everstream. La transaction vise à refinancer les facilités de crédit existantes d’Everstream et à offrir un capital flexible pour favoriser la croissance et la densification de son réseau dans les régions du Midwest et du littoral de l’Atlantique des États-Unis.

Everstream, une entreprise de Cleveland, Ohio fondée en 2014, offre des solutions de connectivité par fibre optique de grande capacité et à faible latence pour les moyennes et grandes entreprises. L’entreprise a connu une importante croissance dans les dernières années, et son réseau de fibre optique s’étend maintenant sur plus de 27 000 miles et compte plus de 5 000 emplacements de réseau et de connexion offerts dans 63 centres de données répartis dans 10 États.

L’engagement de CDPQ s’inscrit dans le cadre du refinancement annoncé précédemment de plus de 1 G$ US de l’entente globale de financement par emprunt d’Everstream.

« Avec nos partenaires financiers qui comprennent bien ce que nous faisons et qui mettent l’accent sur la croissance à long terme d’Everstream, nous pouvons bâtir des infrastructures essentielles et déployer un plus grand réseau de fibre optique pour nos entreprises clientes afin de créer une valeur durable », a déclaré Brett Lindsey, chef de la direction d’Everstream. « Grâce au soutien d’un groupe diversifié de banques et d’investisseurs institutionnels incluant la CDPQ dans le cadre de notre nouvelle entente de financement par emprunt, nous avons hâte de propulser la prochaine étape de notre croissance. »

Lire aussi :

La Caisse de dépôt mise sur la numérisation de l’économie

Financement de la Caisse de dépôt pour eSentire

La Caisse de dépôt et placement mise sur AppDirect

Tags: CDPQ