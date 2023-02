La base de données clients d’un courtier hypothécaire canadien laissée ouverte sur Internet

Dans un échantillon aléatoire de 10 000 enregistrements, le terme « courriel » a retourné 18 382 résultats. Chaque enregistrement affiché contenait deux adresses courriel, une appartenant au demandeur et celle de l’agent 8Twelve correspondant. Presque tous les services de messagerie courants sont apparus dans les données, notamment Gmail (13 695 résultats) et Yahoo (3406), ainsi qu’Outlook, iCloud, AOL et un plus petit nombre de plusieurs autres fournisseurs de messagerie.