La Banque Nationale appuie la transformation numérique des PME

Marie Pâris - 13/01/2021

Banque Nationale Placements Privés lance un fonds pour soutenir les entrepreneurs dans leurs projets de croissance et de transformation, le Fonds croissance PME Banque Nationale, avec une première capitalisation de 200 millions de dollars.

Le Fonds avait été annoncé en juillet et a été créé en partenariat à parts égales avec le gouvernement du Québec, ainsi qu’avec la participation de plus de 245 investisseurs privés.

Cette initiative permettra de soutenir la relance économique du Québec et d’appuyer la transformation numérique de ses petites et moyennes entreprises (PME). Le Fonds vient compléter l’offre de financement bancaire offerte aux entreprises.

« Il est important pour nous de continuer à soutenir les entrepreneurs alors qu’ils traversent cette période de changements. Avec le Fonds croissance PME, nous allons pouvoir les aider à saisir de nouvelles occasions de développement en leur offrant des solutions concrètes », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

Pour bénéficier d’un financement, les PME peuvent dès maintenant présenter des projets de relève, de croissance et d’acquisition sur le site de la Banque Nationale.

Les entreprises admissibles devront avoir un actif inférieur à 200 M$ ou un avoir net inférieur à 100 M$, un investissement demandé de 500 000 $ à 15 M$, un plan d’affaires et un projet articulés, des perspectives de croissance, une société à capital fermé et une structure de capital adéquate. Elles doivent aussi afficher une croissance soutenue et importante des ventes au cours des deux dernières années.

Tags: affaires