La Banque Laurentienne s’abonne à la plateforme de Financière Brim

Dominique Lemoine - 22/12/2021

La Banque Laurentienne s’abonne à la plateforme à la demande de Financière Brim pour proposer des produits à ses clients et transformer leur expérience de consommation de produits de crédit Visa.

Selon un communiqué, l’entreprise de technologie financière Brim, qui est basée à Toronto et qui est aussi émettrice de cartes de crédit, appuiera ainsi la Banque Laurentienne pour « accélérer » sa transformation numérique, et pour « améliorer l’expérience client de bout en bout pour sa gamme de produits Visa ».

« La Banque Laurentienne intégrera la plateforme de Brim pour accroître les capacités numériques de la Banque, simplifier son écosystème Visa, combler les lacunes de son offre actuelle et différencier ses produits sur le marché », mentionne le communiqué.

La Banque Laurentienne et Brim disent prévoir commencer à proposer cette expérience aux clients de la Laurentienne durant l’année 2022.

Par exemple, il est prévu que les clients de la Banque Laurentienne aient ainsi accès à une prise en charge numérique, à l’émission « instantanée » de cartes virtuelles, à des fonctionnalités de portefeuilles électroniques, à des fonctions de gestion de cartes en libre-service, ainsi qu’à une plateforme de récompenses.

La plateforme et les services de Brim incluent l’infrastructure et le module intégré, des interfaces de navigation omnicanales, un portail pour les succursales, la gestion de la fidélisation, des analyses de données, ainsi que la liaison entre les émetteurs des cartes de crédit et les commerçants.

