Journalisme : le New York Times acquiert The Athletic

Dominique Lemoine - 06/01/2022

La plateforme web de couverture journalistique des sports sur abonnement The Athletic sera acquise par la New York Times Company pour un montant de 550 millions de dollars américains.

La New York Times Company affirme par communiqué être parvenue à une entente d’acquisition avec The Athletic, qui renforcera la position du New York Times sur le marché des abonnements numériques.

The Athletic propose des couvertures journalistiques locales et nationales de l’industrie des sports, ainsi que des clubs et équipes professionnels, notamment de l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal avec un site internet en français.

Le nombre d’abonnements payants grand public à des produits numériques et imprimés du New York Times atteindrait désormais environ 8 millions.

« Nous pensons que cette acquisition accélérera notre capacité à développer et à approfondir les relations avec les abonnés. Nous poursuivons maintenant un objectif de 10 millions d’abonnements et nous croyons que The Athletic nous permettra d’élargir notre marché d’abonnés potentiels », explique Meredith Kopit Levien, présidente et chef de la direction de The New York Times Company, par voie de communiqué.

