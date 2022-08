Jonathan Gagnon nommé Vice-président de l’ingénierie logicielle de Croesus

Croesus une entreprise de Montréal offrant des solutions de gestion de patrimoine conviviales et hautement sécurisées annonce aujourd’hui la nomination de Jonathan Gagnon à titre de Vice-président de l’ingénierie logicielle. Il sera responsable d’assurer l’implantation et l’évolution avec succès de la stratégie du développement logiciel de Croesus, tout en formant la prochaine génération de développeurs et de leaders.

Gagnon occupait précédemment le poste de conseiller principal d’architecture de plateformes à la Caisse de dépôt et placement du Québec où Il était responsable de définir et d’appliquer la stratégie logicielle, tout en favorisant l’amélioration et l’innovation continues.

Fort de quelque 25 ans d’expérience dans le domaine du développement et de l’architecture de logiciels, dont 16 ans en technologies financières, M. Gagnon a travaillé dans des domaines variés incluant le courtage immobilier, les outils de productivité, les jeux vidéo et les effets spéciaux pour le cinéma. Il possède par ailleurs une maîtrise en science informatique de l’université Concordia ainsi qu’un baccalauréat en informatique de gestion de l’Université de Sherbrooke.

« La stratégie de Croesus est de développer des technologies capables de supporter des produits répondant parfaitement aux besoins du marché de la gestion de patrimoine. Le rôle de Vice-président de l’ingénierie logicielle est donc central. Grâce à sa profonde connaissance des technologies financières, M. Gagnon est la personne tout indiquée pour occuper ce poste », a affirmé Sylvain Simpson, président de Croesus, dans un communiqué.

Fondée en 1987, Croesus compte plus de 180 employés dans ses bureaux de Montréal et Toronto. Elle offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé de portefeuille et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance.

Ces solutions sont conçues pour l’interconnectivité et l’intégration avec des systèmes externes. Elles procurent une expérience utilisateur de qualité et permettent de répondre aux obligations réglementaires du processus d’investissement. Croesus s’est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l’industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable, précise la société dans un communiqué.