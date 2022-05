Jeu Vidéo : Embracer acquiert Eidos, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal

Renaud Larue Langlois - 03/05/2022

Embracer Group AB (Embracer) a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord pour acquérir les studios de développement Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal et un catalogue de propriétés intellectuelles (PI) incluant Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et plus de 50 jeux du catalogue de Square Enix Holdings.



Le prix d’achat total s’élève à 300 millions de dollars américains. La transaction est par ailleurs assujettie à diverses approbations réglementaires et autres approbations externes et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours d’Embracer (juillet-septembre 2022). L’acquisition touche environ 1 100 employés répartis sur huit sites.

“Nous sommes ravis d’accueillir ces studios dans le groupe Embracer. Nous en reconnaissons la propriété intellectuelle fantastique, le talent créatif de classe mondiale et les antécédents d’excellence qui ont été démontrés à maintes reprises au cours des dernières décennies. Ce fut un grand plaisir de rencontrer les équipes de direction et de discuter des plans futurs sur la façon dont ils pourront réaliser leurs ambitions et occuper une part importante d’Embracer », a déclaré Lars Wingefors, co-fondateur et PDG du groupe Embracer.

La transaction comprend deux des studios AAA les plus réputés de l’industrie : Crystal Dynamics et Eidos Montréal qui ont une capacité unique à produire des jeux à succès. L’acquisition s’appuie sur la mission d’Embracer de créer un écosystème mondial indépendant de jeux et de divertissement de premier plan.

Crystal Dynamics, basée aux États-Unis, compte près de 300 employés répartis sur trois sites. Le studio s’est engagé à créer des jeux d’action-aventure AAA axés sur la narration. Ses réalisations précédentes incluent Rise of the Tomb Raider et Legacy of Kain Defiance. Il travaille activement sur plusieurs projets AAA, dont le prochain jeu Tomb Raider.

Eidos Montréal compte près de 500 employés répartis sur trois sites à Montréal, Sherbrooke et Shanghai, en Chine. Le studio se concentre sur des expériences axées sur des histoires uniques et des personnages forts dans les genres action-aventure et RPG. Ses succès précédents incluent Thief 4, Deus Ex Human Revolution et Shadow of the Tomb Raider.

Quant à Square Enix Montréal, le studio compte près de 150 employés répartis sur ses sites de Montréal et de Londres, au Royaume-Uni. Son objectif principal est de créer des jeux mobiles auxquels les joueurs voudront revenir pour les années à venir.

