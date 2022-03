Jeu vidéo : Beenox ouvre un studio à Montréal

Dominique Lemoine - 30/03/2022

Le studio de développement Beenox, basé à Québec, ouvre un studio à Montréal pour accroître ses capacités de développement de jeux vidéo, notamment pour le jeu Call of Duty et d’autres nouveaux projets.

Beenox affirme prévoir faire croître son équipe de plus de 20 % dans le cadre de cet investissement. L’équipe de Beenox, dirigée par Nour Polloni, compte déjà 400 employés, dont 150 ayant été engagés en 2021 et 50 dans la région de Montréal. L’emplacement du studio de Montréal n’a pas encore été révélé.

« Cet investissement à Montréal constitue la prochaine étape clé de la croissance de notre studio. […] On souhaite que ce studio attire de nouveaux talents au niveau local et international en plus de contribuer au développement de l’écosystème de Montréal. […] Ce nouveau studio à Montréal va nous permettre d’enrichir nos champs d’expertise », a déclaré Nour Polloni, directrice de studio chez Beenox, par voie de communiqué.

Les compétences recherchées actuellement pour le studio de Montréal incluent la programmation, la conception et l’art.

Le projet d’expansion de Beenox, propriété d’Activision Publishing, a été réalisé avec l’appui de Montréal International et d’Investissement Québec International.

