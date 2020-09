ITSS Canada choisit la montréalaise eStruxture

Marie Pâris - 03/09/2020

ITTS Canada vient d’annoncer une association avec eStruxture comme partenaire stratégique de centre de données pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique.

« Alors que plusieurs entreprises continuent de travailler à distance, offrir un environnement infonuagique sécuritaire et flexible est important pour permettre aux employés de travailler de façon productive et efficace de la maison, explique Todd Coleman, président et chef de la direction d’eStruxture. Cette “nouvelle normalité” amène son lot de défis et la sécurité des données ainsi que la prévention des brèches sont essentielles pour les entreprises. »

Au cours des derniers mois, plusieurs départements de TI ont en effet donné un plus grand accès à leur réseau corporatif, exposant davantage les données critiques alors que de nouvelles méthodes de cybermenaces et d’attaques par rançongiciels affectent les entreprises.

Le partenariat entre ITSS Canada, entreprise spécialisée dans l’élaboration, l’approvisionnement et la gestion de technologies complexes, et le fournisseur québécois de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres eStruxture permet d’aider les clients à mieux évaluer leur infrastructure technologique et leurs besoins en transformation numérique, et d’offrir des services en centre de données et des produits de cybersécurité.

Le deux entreprises proposent ainsi une analyse et une évaluation gratuite de l’empreinte numérique du client. Le nouveau service FireTower d’ITSS Canada identifie les vulnérabilités et les brèches afin de fournir un rapport sur la santé numérique de l’entreprise.

« Notre nouveau partenariat avec eStruxture, notre principal fournisseur de centre de données au Canada, nous permettra de compléter notre offre de services et d’offrir des solutions de colocation et de connectivité de pointe à un bassin de clients engagés avec des besoins technologiques uniques », indique Marc Gagnon, directeur associé d’ITSS Canada.

