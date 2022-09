Intel et Mila unissent leurs forces pour une intelligence artificielle responsable

Intel annonce aujourd’hui une collaboration stratégique de recherche et de co-innovation de trois ans avec Mila, un institut de recherche en intelligence artificielle (IA) de Montréal. Dans le cadre de cette collaboration, une vingtaine de chercheurs d’Intel et de Mila vont travailler sur le développement de techniques d’IA avancées pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la découverte de nouveaux matériaux et la biologie numérique.

L’accélération de la recherche et du développement de l’IA avancée pour résoudre certains des problèmes les plus critiques et les plus difficiles au monde nécessite une approche responsable de l’IA et la capacité de faire évoluer la technologie informatique, déclarent les partenaires dans un communiqué. « En tant que leaders de l’informatique et de l’IA, et alignés sur le fait d’être un puissant agent de changement positif dans notre monde, Intel et Mila pourront doubler les projets lancés en 2021, et augmenter considérablement le soutien aux projets pour obtenir des résultats tangibles. «

« Face aux défis mondiaux actuels, nous devons promouvoir une culture de la science ouverte entre le monde universitaire et l’industrie pour faire progresser avec succès les applications de l’IA au profit de la société. Nous sommes ravis de collaborer avec Intel pour explorer rapidement des matériaux nouveaux et nécessaires pour améliorer la capture du carbone, accélérer la découverte de médicaments et permettre un avenir plus durable », a déclaré Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila.

Pour sa part, Kavitha Prasad, vice-président et directeur général, livraison et stratégies de centres de données, AI et infonuagique chez, a déclaré : « Résoudre des problèmes complexes comme le changement climatique et la découverte de nouveaux matériaux nécessite une recherche approfondie sur l’IA couplée à une expertise du domaine et une engagement à faire progresser les technologies informatiques de pointe. L’annonce d’aujourd’hui jouera un rôle essentiel en faisant émerger des informations clés pour les chercheurs et en faisant avancer les innovations technologiques. Nous sommes impatients de faire équipe avec Mila pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et créer un monde meilleur pour les générations futures grâce à la technologie. »

Cette collaboration étendue se concentrera sur :