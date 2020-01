Insight Partners annonce l’acquisition de Veeam

Catherine Morin - 09/01/2020

La société d’investissement new-yorkaise Insight Partners a annoncé jeudi l’acquisition de Veeam, une entreprise suisse spécialisée en gestion infonuagique.

L’entente, d’une valeur de 6,5 milliards $ canadiens, devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2020. En se joignant à Insight Partners, Veeam « deviendra une organisation américaine, avec une équipe de direction basée aux États-Unis », selon un communiqué de presse.

William H. Largent, qui occupait jusqu’à maintenant le poste de vice-président des opérations chez Veeam, a été nommé nouveau directeur général.

Danny Allan, auparavant vice-président de la stratégie produit chez Veeam, devient directeur de la technologie.

Veeam fournit principalement des solutions de gestion et de sauvegarde infonuagique des données. En 2019, l’entreprise a aussi lancé des programmes de sauvegarde pour AWS, Microsoft Office 365 V4, ainsi que le système Veeam Backup pour Microsoft Azure.

Selon Craft.co, la firme suisse a généré 1,3 milliard $ canadiens en 2018, soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente. Elle comptait 330 000 clients à la fin de 2018, mais Veeam estime maintenant ce nombre à 365 000.

« Veeam a connu une croissance mondiale rapide au cours de la dernière décennie et nous voyons d’énormes occasions de croissance future, en particulier sur le marché américain », a déclaré Largent par communiqué.

« Cet accord renforcera notre effectif actuel de plus de 1 200 personnes aux États-Unis pour acquérir et soutenir plus de clients, et nous en sommes ravis. »

Le co-investisseur de Veeam, Nick Ayers, ancien chef de cabinet du vice-président des États-Unis, rejoindra aussi le conseil d’administration d’Insight Partners.

Insight Partners avait déjà investi dans Veeam en 2013 et en 2019. L’entreprise compte également dans son portefeuille les sociétés Plurasight, Shopify, Twitter et Wix.

À lire sur IT World Canada, une publication soeur de Direction informatique :

Insight Partners to acquire data protection company Veeam

Tags: acquisition