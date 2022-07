Inquiets de la résilience Internet et des télécoms de votre entreprise ? Posez ces questions

Connaître les exigences de votre système de communication. Identifier les systèmes de communication jugés essentiels à la mission et qui présentent un risque élevé pour l’organisation s’ils sont perturbés.

Analyser les menaces et les vulnérabilités des services critiques à haut risque (par exemple, catastrophe naturelle, attaque malveillante, point de défaillance unique, dépendance commerciale, manque de transparence).

Mettre le prestataire de services au défi d’expliquer les déclarations de marketing faites sur sa résilience et sa disponibilité. Dans certains cas, vous devrez peut-être vous assurer que vous parlez au bon représentant du fournisseur.

Concentrez-vous sur les services dont vous avez besoin, et non sur la technologie.

Faites des vérifications rigoureuses lors de la sélection du fournisseur de services, y compris l’assurance qu’il a une visibilité et un contrôle sur les services qu’il déploie pour garantir cette séparation (qui garantit que les circuits spécifiés sont physiquement séparés sur l’ensemble du réseau afin qu’il n’y ait pas d’échanges communs, de points d’interconnexion ou de chemins de câbles) et la diversité (qui garantit que les circuits spécifiés ne sont pas acheminés sur les mêmes câbles ou systèmes de transmission) est fournie et maintenue. Assurez-vous également qu’ils ont mis en place des plans d’urgence adéquats pour se remettre d’une catastrophe.