Infrastructure infonuagique en chantier pour 23 pétaoctets de données de santé

Dominique Lemoine - 25/11/2021

Le Centre canadien de génomique computationnelle se prépare à ériger une infrastructure infonuagique pour l’accueil, l’analyse et le partage international de données génomiques et de santé.

Selon une demande de travail mise en ligne par l’Université McGill afin de trouver un gestionnaire de plateforme, le Centre canadien de génomique computationnelle (C3G) veut mettre en place une plateforme d’informatique en nuage nommée SD4Health, qui doit permettre de stocker, d’analyser et de partager des données.

Le C3G est le responsable scientifique du projet de plateforme SD4Health, qui est une collaboration entre les universités McGill, Laval, de Montréal et de Sherbrooke, en partenariat avec les instituts SickKids, Mount Sinai et University Health Network.

« La plateforme permettra de créer, initialement au Québec et en Ontario, l’infrastructure sécurisée de logiciels et de calcul nécessaire à l’analyse des données génomiques et de santé générées dans les hôpitaux et les centres de recherche. […] Elle permettra aussi de développer, mettre en oeuvre et faciliter de nouvelles modalités de partage de l’information, où la sécurité et la confidentialité des données des participants sont primordiales », précise la demande de travail.

Le gestionnaire recherché sera notamment responsable de gérer la conception, le développement, l’exploitation et la maintenance de la plateforme, ainsi que de ses composantes en nuage à la demande, infrastructure (IAAS) et logiciel (SAAS).

Le projet nécessitera l’achat d’équipements de calcul et de stockage en nuage pour 15 millions de dollars. La plateforme de calcul informatique de pointe (CIP) de McGill/Calcul Québec sera utilisée pour héberger la plateforme de recherche.

L’exploitation distribuée de la plateforme entre plusieurs établissements de recherche et institutions partenaires devra permettre des interactions avec des initiatives de mégadonnées telles que le Centre québécois de données génomiques (CQDG), de même qu’une interopérabilité avec d’autres systèmes.

Le C3G est dirigé par le professeur en génétique humaine Guillaume Bourque de l’Université McGill.

