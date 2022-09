Infosys ouvre ses portes à Calgary et planifie y créer 1000 emplois d’ici 2024

Cette semaine, le géant mondial de la technologie Infosys a inauguré l’Infosys Digital Center au centre-ville de Calgary et a annoncé qu’il créera 1 000 emplois dans la ville et doublera son engagement de main-d’œuvre à travers le Canada pour atteindre 8 000 employés d’ici 2024.

« Cela fait tout juste un an qu’Infosys a annoncé qu’elle continuerait de croître dans notre région et apporterait 500 emplois qualifiés à Calgary, et ils ont déjà tenu cet engagement », a déclaré le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney. « Je suis très heureux qu’ils doublent cette promesse d’apporter un total de 1 000 emplois dans cette région. »

Le centre de Calgary vise à aider Infosys à collaborer avec les clients de la région pour développer des solutions intersectorielles, tout en se concentrant sur la formation, la reconversion et le perfectionnement des employés d’Infosys et des clients pour aider les entreprises canadiennes à accélérer leur transformation numérique.

L’ouverture du centre renforcera également le partenariat d’Infosys avec les établissements universitaires de la région, y compris l’Université de l’Alberta, pour fournir aux nouveaux diplômés et aux professionnels expérimentés les dernières formations, recherches et conseils de carrière.

L’entreprise a récemment été certifiée Great Place to Work in Canada for 2022, mettant l’accent sur la stratégie de localisation de l’entreprise, les efforts visant à alimenter la numérisation et à combler le déficit de compétences en TI au Canada.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.