Indigo victime d’un cyber incident la mettant hors ligne

La plus grande chaîne de librairies au Canada a subi ce qu’elle a appellé un « cyber incident » qui l’a mise hors ligne mercredi.

« Nous avons connu un incident de cybersécurité plus tôt dans la journée et travaillons avec des experts tiers pour enquêter et résoudre la situation », indique un avis sur le site Web d’Indigo.

« Nous espérons remettre les systèmes en ligne dès que possible. Dans l’intervalle, notre site Web restera indisponible. En ce moment, nous sommes impatients d’accueillir les clients dans nos magasins pour les transactions en espèces. Nous ne sommes temporairement pas en mesure de traiter les paiements électroniques, ni d’accepter les cartes-cadeaux ou les retours. »

En réponse à des questions sur sa page Twitter, Indigo dit qu’elle essaie de comprendre si les données des clients ont été compromises.

Anciennement connue sous le nom d’Indigo Books & Music, la chaîne nationale cotée en bourse vend des livres et une large gamme d’articles ménagers tels que des gants, des foulards, des couvertures, des tasses, des jouets et des articles de papeterie. Avec 8 000 employés, elle exploite 89 magasins à grande surface sous les bannières Indigo et Chapters ainsi que plus de 80 magasins de petit format sous les enseignes Coles, Indigospirit, SmithBooks et The Book Company.

À la clôture du marché de mercredi, l’action se négociait à 2,35 $.

Les derniers résultats trimestriels de la société, publiés pour une période de 13 semaines se terminant le 2 octobre 2022, rapportaient un chiffre d’affaires de 236,2 millions de dollars. En outre, ses ventes de marchandises, le total des ventes au détail et en ligne et à l’exclusion des autres revenus, ont atteint un niveau record de tout deuxième trimestre pour l’entreprise.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.