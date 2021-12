Il faut bien se rendre à l’évidence : le pouvoir d’une démonstration numérique pratique 

Suzanne Robicheau - 02/12/2021

La pandémie a prouvé que tout espace peut devenir un poste de travail. Rendre cet espace inclusif et productif est une autre affaire.

Alors que les entreprises s’équipent pour le travail à distance, il est utile d’avoir un guide pour expliquer les éléments indispensables des appareils efficaces. Ce qui est encore plus utile, ce sont des guides avenants qui donnent une démonstration pratique et en temps réel des meilleures solutions pour les salles de réunion modernes.

C’est exactement ce que feront les experts de Cisco, le 8 décembre 2021, lors d’une démonstration qui présente la suite d’appareils de collaboration de Cisco dans leur environnement d’origine, avec des scénarios de travail hybrides et des applications exécutées en direct. Une expérience 10 fois meilleure : La démonstration virtuelle d’un lieu de travail intelligent est recommandée pour toute personne qui planifie des budgets, réinvente des espaces de travail ou fait simplement les premiers pas vers des activités post-pandémiques.

La démonstration commence par une présentation détaillée de Webex Desk Pro, un écran de 27 pouces de qualité studio avec un écran tactile 4K et un stylet dédié qui rend l’utilisation du tableau blanc nette et facile. Décrit comme un bureau professionnel instantané, Webex Desk Pro est l’outil idéal pour les vidéoconférences, les présentations et les remue-méninges. Lorsqu’il est utilisé dans un environnement de bureau, il sert également d’enseigne numérique et de kiosque numérique en libre-service. En inscrivant leur nom, les visiteurs peuvent identifier les postes de travail disponibles; et s’ils ont besoin d’aide pour trouver leur chemin, la reconnaissance faciale les mettra en contact avec une réceptionniste virtuelle.

Inscrivez-vous maintenant pour une expérience 10 fois meilleure

Démonstration virtuelle d’un lieu de travail intelligent

La caméra Webex Desk Pro est largement mise en vedette dans cette présentation. En plus de simplifier le changement d’arrière-plan – une fonction utile pour masquer les informations sensibles dans une pièce – la caméra peut également utiliser l’écran d’un ordinateur portable comme arrière-plan, permettant aux utilisateurs de choisir le contenu qu’ils veulent partager. Un autre argument de vente; l’intelligence de la caméra cadre bien et suit automatiquement les orateurs dans la pièce, et un délai intégré permet de s’assurer qu’ils ont un message pertinent à prononcer avant de leur accorder du temps d’écran. Cela peut sembler une fonctionnalité anodine, mais personne ne veut apparaître sur le grand écran en demandant d’emprunter un stylo.

Les caméras ont beaucoup évolué depuis l’apparition du premier modèle numérique en 1975. Certaines des avancées récentes les plus importantes sont captées par la caméra Webex PTZ 4K. L’événement en direct du 8 décembre démontrera la technologie presque magique qui permet la captation d’orateurs qui se trouvent dans la pièce en écoutant d’où viennent leurs voix et en utilisant la reconnaissance faciale pour s’assurer qu’ils correspondent – même lorsqu’ils portent des masques. Les présentateurs peuvent utiliser des moniteurs externes pour voir les participants et dialoguer avec eux à distance, et les périodes de questions-réponses en direct sont prises en charge en permettant aux participants dans la salle et à distance de partager un écran.

Ceux qui travaillent dans des environnements bruyants seront particulièrement impressionnés par la réduction du bruit intégrée à tous les appareils Cisco, y compris Webex Desk Pro. C’est une chose de lire des articles sur la réduction du bruit, mais c’en est une autre de constater l’atténuation du bruit distrayant des doigts tapotant un clavier. Avec un Casque 730, les utilisateurs peuvent réduire davantage les distractions et se concentrer sur la tâche à accomplir, tout en profitant d’un son exceptionnel, d’une sécurité de calibre professionnel et d’une expérience d’appel sans précédent avec une autonomie de conversation de 22 heures.

La démonstration se termine par la série Webex Board et un aperçu spécifique du Webex Board Pro 75, un appareil de collaboration tout-en-un pour tous les lieux, des petits espaces de réunion aux grandes salles. Il est difficile d’imaginer la capacité audio du haut-parleur intelligent et du réseau de microphones à 12 éléments de ce modèle, mais il est facile de l’entendre dans une démonstration qui transporte le présentateur au bout d’un long couloir, où des microphones à faisceau suivent sa voix et la projettent clairement.

Avec l’application Webex, les appareils Webex offrent une expérience de réunion à distance exceptionnelle. Le potentiel est pleinement exploité en souscrivant à la plateforme Webex, mais les utilisateurs sont libres de choisir d’autres services, tels que Zoom, Teams et Google Meet. Partout où la collaboration se produit et, quel que soit le nombre de personnes impliquées, la technologie peut offrir des expériences qui donnent du sens aux réunions. Et pas de soucis si l’un des participants ne parle pas anglais : la traduction en temps réel de Webex peut traduire l’anglais dans plus de 100 langues!

Voyez par vous-même comment la gamme Webex de Cisco peut transformer l’expérience de la visioconférence.

S’inscrire maintenant

Tags: applications