IBM : un ancien conseiller de Donald Trump au poste de vice-président

Catherine Morin - 06/01/2021

L’ancien président de Goldman Sachs et ancien conseiller économique du président américain Donald Trump entre au service d’IBM en tant que vice-président et membre du comité de direction.

« Je suis honoré de me joindre à IBM en tant que vice-président. IBM est l’une des plus importantes entreprises au monde, et elle fournit une technologie qui aide les organisations à rester agiles et résistantes en ces temps incertains », a déclaré Gary Cohn sur Twitter le 5 janvier.

IBM a indiqué par communiqué que Gary Cohn travaillera en étroite collaboration avec le président-directeur général Arvind Krishna « sur un large éventail d’initiatives commerciales et d’engagements externes » dans les domaines du développement, du service à la clientèle, de la défense des intérêts publics et de la gestion des relations avec les clients. L’entreprise n’a toutefois pas fourni de précisions sur son rôle exact.

IBM se concentre actuellement sur l’accélération de sa stratégie hybride, qui combine l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle. Selon Arvind Krishna, les vastes connaissances technologiques de Gary Cohn, combinées à son expertise en matière d’élaboration de politiques, favoriseront l’avancement de ce projet.

Cohn, âgé de 60 ans, a fait partie de l’administration Trump de janvier 2017 à avril 2018. Il a dirigé le programme de politique économique du gouvernement pendant ce court mandat, avant de quitter ses fonctions en raison d’un désaccord sur les tarifs sur l’acier et l’aluminium. Il a depuis rempli plusieurs contrats en tant que conseiller, notamment auprès d’une firme de cybersécurité et d’une jeune pousse spécialisée dans la chaîne de blocs.

Avant de travailler à la Maison-Blanche, Gary Cohn a occupé plusieurs postes de direction à la banque d’investissement Goldman Sachs, où il a passé 26 ans de sa carrière.

