IA : Techstars Montréal AI présente l’événement Live Showcase

Catherine Morin - 07/12/2020

Dix jeunes entreprises spécialisées en intelligence artificielle (IA) dévoileront leurs concepts à l’occasion de l’événement Live Showcase de Techstars Montréal AI, présenté en ligne mardi.

L’accélérateur Techstars Montréal AI met sur pied des programmes de mentorat pour aider les entreprises en démarrage à progresser rapidement et à étendre leurs activités à l’échelle internationale.

L’organisation sélectionne chaque année dix jeunes pousses qui contribuent au développement de l’IA dans diverses industries. Pendant trois mois, les entreprises choisies travaillent en étroite collaboration avec des entrepreneurs expérimentés, des experts techniques et des spécialistes du monde des affaires. Ce mentorat donne l’occasion aux jeunes dirigeants d’analyser et d’optimiser leur plan d’affaires, d’échanger des idées avec différents acteurs de leur secteur et d’établir des contacts.

Les entreprises de la cohorte 2020 ont été sélectionnées notamment parce qu’elles contribuent à la démocratisation de l’IA, c’est-à-dire qu’elles s’efforcent de simplifier cette technologie et de faciliter son adoption.

Dès midi ce mardi, les fondateurs des dix jeunes pousses choisies décriront leur parcours et présenteront leurs projets en direct. Selon Techstars Montréal AI, cet événement gratuit et ouvert à tous constitue une excellente occasion de découvrir des pionniers remarquables de l’IA du monde entier.

Le groupe comprend deux entreprises montréalaises, BRIDGR et Whale Seeker.

BRIDGR utilise l’IA pour améliorer les chances de réussite en transformation numérique des firmes industrielles. Elle indique à ces organisations les étapes à suivre pour atteindre leurs objectifs. Les fondateurs veulent s’assurer que chaque entreprise ait accès à des conseils personnalisés afin de donner un sens aux pratiques commerciales d’aujourd’hui, de sécuriser leur investissement et d’augmenter leur impact.

Whale Seeker propose un système d’IA qui détecte les baleines à partir d’images aériennes et satellitaires. Deux biologistes ont fondé cette entreprise après avoir travaillé sur des projets de surveillance des baleines limités par des outils inefficaces. Croyant fermement que les mammifères marins et les humains peuvent coexister de manière saine et durable, ils se donnent pour mission de créer les programmes pour rendre cela possible.

Techstars Montréal AI invite les gens intéressés à assister à l’événement à s’inscrire gratuitement en ligne.

Tags: entreprises