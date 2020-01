IA : Scale AI accorde 1,7 M$ à Plotly

Catherine Morin - 15/01/2020

L’entreprise montréalaise Plotly Technologies vient d’obtenir un financement de 1,7 million $ de Scale AI, la supergrappe d’innovation qui investit dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) et de la technologie de la chaîne d’approvisionnement au Canada.

Fondée en 2013, Plotly se spécialise dans la conception de solutions d’analyse et de visualisation de données.

La société utilisera les fonds pour accélérer le développement de Dash, sa plateforme de création d’applications analytiques interactives en Python.

Alors que les organisations investissent de plus en plus dans l’IA, une bonne compréhension des modèles et des résultats sous-jacents de cette technologie devient de plus en plus importante pour atteindre les objectifs d’affaires.

Dash aide les scientifiques des données dans les entreprises à travers le monde à faciliter l’utilisation des modèles d’IA et d’apprentissage automatique.

« La plupart des entreprises utilisent des modèles de science des données pour prédire les résultats commerciaux. Cependant, les équipes de recherche ou les laboratoires qui conçoivent ces modèles n’ont souvent pas un bon moyen de les mettre entre les mains des utilisateurs », nous explique Jack Parmer, le PDG de Plotly.

« Notre logiciel permet aux scientifiques des données de créer une interface utilisateur personnalisée pour ces modèles afin que les utilisateurs de tous les jours puissent interagir directement avec des systèmes d’IA complexes sans avoir besoin de comprendre leur code sous-jacent. »

M. Parmer estime que la contribution de Scale AI aidera l’entreprise à élargir sa clientèle au Canada.

« Même si notre siège social se trouve à Montréal, la plupart de nos clients vivent aux États-Unis. Nous voyons ce programme comme un excellent moyen de propulser nos affaires au Canada », précise-t-il.

Le financement appuiera aussi des collaborations avec plusieurs entreprises canadiennes, comme Dex Clothing et Hydro-Québec. Ces partenariats viseront à développer des solutions d’analyse de la chaîne d’approvisionnement avec Dash.

Par exemple, Hydro-Québec utilisera les fonctionnalités d’analyse prédictive du logiciel pour repérer d’éventuels problèmes dans le réseau électrique. Un accès facile à ces données optimisera la maintenance préventive et permettra de rétablir le service plus rapidement lors de pannes.

Conformément à son titre de société ouverte, Plotly rendra Dash accessible au grand public à partir de 30 modèles gratuits à code source ouvert. L’entreprise offrira aussi 10 000 heures de formation sur le logiciel aux membres du consortium Scale AI.

Le financement s’inscrit dans une série d’investissements de Scale AI totalisant 27 millions $ pour soutenir dix nouveaux projets canadiens axés sur l’IA.

Tags: apprentissage automatique