Huit idées-cadeaux technos de dernière minute pour les fêtes

Lynn Greiner - 21/12/2021

Il reste moins d’une semaine avant Noël, et si…, ou plutôt puisque nous avons encore des cadeaux à trouver et que nous avons besoin d’idées, voici une liste de huit cadeaux potentiels pour les personnes difficiles à satisfaire sur notre liste. Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens.

Whoosh!

S’il y a une chose que tout propriétaire d’appareils sait bien, c’est que les écrans deviennent sales, rapidement. Quand ce ne sont pas des traces de doigts, ce sont des choses dont il ne faut pas parler (le chien a éternué sur ma tablette… ewwww).

Basée à Toronto, l’entreprise Whoosh! propose une gamme de produits non toxiques allant des lingettes aux pulvérisateurs, en passant par les chiffons antimicrobiens spéciaux qui rendront vos appareils brillants et hygiéniques en toute sécurité.

Livre électronique

Plus la pandémie dure longtemps, plus je suis reconnaissante d’avoir ma liseuse électronique. Lorsqu’on ne peut pas sortir pour acheter un livre, avoir quelque chose de nouveau à lire peut être une joie. Avec ces appareils, il n’y a pas d’attente pour les livraisons, il suffit de télécharger le livre et d’y plonger.

