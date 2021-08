Hootsuite acquiert la montréalaise Heyday

Catherine Morin - 04/08/2021

L’entreprise de gestion de médias sociaux Hootsuite annonce l’acquisition de la société montréalaise Heyday.

Fondée en 2017, Heyday s’est fait connaître pour le développement d’une plateforme conversationnelle qui s’appuie sur l’intelligence artificielle.

La solution automatise les réponses aux messages qu’envoient les consommateurs aux détaillants, que ce soit par courriel, Facebook Messenger, Google Business Messages ou WhatsApp. L’analyse des requêtes permet aux commerçants d’ajuster leur offre à la demande des clients.

Hootsuite, fondée à Vancouver en 2008, propose un tableau de bord qui permet aux utilisateurs de suivre en temps réel de l’activité de leurs comptes sur les médias sociaux. De nombreuses entreprises ont recours à ce service pour gérer leurs marques en ligne. La solution inclut des outils pour automatiser la publication de messages au moment désiré et pour raccourcir les liens contenus dans les publications.

Hootsuite a expliqué son acquisition par l’évolution rapide du secteur du commerce électronique, qui se concentre de plus en plus sur les canaux des médias sociaux et de messagerie. Les consommateurs veulent plus que jamais communiquer avec les marques par ces canaux et obtenir du service en temps réel.

Avec la plateforme de Heyday, Hootsuite espère créer plus d’occasions d’affaires en aidant les entreprises à améliorer leurs expériences client.

La transaction s’élève à 60millions de dollars. Heyday et Hootsuite fonctionneront comme des entités distinctes, mais Hootsuite utilisera l’intelligence artificielle de Heyday pour ses produits. La jeune pousse deviendra ainsi un bureau montréalais de Hootsuite.

Les clients de Heyday comprennent notamment le Cirque du Soleil, Danone, Décathlon et Lacoste.

Tags: acquisition