Hippoc obtient 3 M$ de financement pour poursuivre son expansion

La société montréalaise Hippoc, une jeune entreprise de marketing numérique, annonce aujourd’hui un financement de 3 millions de dollars canadiens provenant de Gestion Colvest Inc. et de Distinction Capital (le fonds d’investissement privé du fondateur de CGI, Serge Godin). Ces fonds lui permettront d’offrir ses services à une plus grande base de clients en Amérique du Nord et en Europe, en plus de contribuer à soutenir sa vision d’avenir misant sur le développement de sa plateforme intuitive d’intelligence artificielle (IA) conçue pour les responsables du marketing.

Fondée en 2019 par Jean-Maxime Larouche et Kévin Combe, Hippoc veut répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les débutants tout comme les professionnels du marketing : l’incertitude face à la réaction du public cible et le manque de prédictibilité sur le comportement des consommateurs.

L’application web de Hippoc, une solution SaaS que la firme décrit comme « l’outil ultime de test et d’optimisation de la publicité alimenté par les neurosciences et l’IA », sert à prédire l’impact cognitif d’une publicité avant même qu’elle ne soit vue par son audience cible. Les résultats sont obtenus grâce à des tests effectués sur un cerveau humain moyen répliqué et sont transmis en temps réel aux responsables du marketing, qui peuvent ainsi prédire l’efficacité de leurs publicités.

« La solution de Hippoc arrive à point nommé pour le monde du marketing, qui traverse des défis sans précédent liés à la mesure de la performance, à des réglementations plus strictes, à de nouveaux outils permettant aux consommateurs de restreindre l’accès aux données identifiantes et à la fin imminente des cookies tiers. La plateforme unique et éprouvée d’Hippoc résout ces problèmes en prédisant la performance d’une campagne avant son lancement, en plus d’émettre de suggestions afin d’en améliorer le résultat », affirme Jean-Maxime Larouche dans un communiqué.

Selon une étude menée par Hippoc, lors du lancement d’une campagne publicitaire, 20 % du budget est investi sur des publicités dont la performance est significativement inférieure à la moyenne. Un test prédictif effectué par Hippoc permet de réduire de moitié ces pertes budgétaires, en identifiant ces publicités avant leur lancement.

La plateforme de la société compte déjà des milliers de clients. Parmi eux, des grandes agences canadiennes de marketing et de publicité telles que Glassroom, BleuBlancRouge et Adviso. Avec ces nouveaux capitaux, Hippoc souhaite maintenant développer ses activités aux États-Unis et elle a commencé à collaborer avec des agences de Toronto et de New York.